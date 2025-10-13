Uma batida entre dois carros deixou três pessoas feridas na noite de sábado (12), na BR-040, próximo à entrada do Bairro Nova Era, em Juiz de Fora. Entre as vítimas estão duas crianças.

Uma mulher de 28 anos sofreu um corte no lado direito do rosto. O filho dela, de 3 anos, que estava em seu colo, teve o nariz inchado após bater contra o braço da mãe. Já a segunda criança, de 9 anos, apresentou cortes no queixo e na boca.

Uma quarta pessoa envolvida no acidente não teve ferimentos, mas foi encaminhada ao hospital para avaliação. Duas vítimas foram socorridas pelo Samu e as outras duas pela ambulância da concessionária que administra a rodovia.

