A semana inicia com condições climáticas adversas em Juiz de Fora. O INMET emitiu um alerta laranja de tempestade para a cidade, válido até às 10h de terça-feira, 14 de outubro. As previsões indicam chuvas intensas entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, ventos fortes de 60 a 100 km/h e risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos.



Para os próximos dias, a previsão é de tempo instável, com possibilidade de chuvas escassas na quarta-feira, 15, e períodos de sol entre nuvens na quinta-feira, 16. A sexta-feira, 17, deve apresentar tempo parcialmente ensolarado, com temperaturas variando entre 18°C e 26°C





