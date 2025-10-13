A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá realizar uma manutenção programada na Estação de Tratamento de Água (ETA) São Pedro na manhã desta terça-feira (14), em Juiz de Fora. Os trabalhos serão executados de 8h às 12h e, para isso, será necessário interromper a produção de água da unidade nesse período, o que pode afetar o abastecimento da Cidade Alta, incluindo os seguintes bairros, loteamentos e condomínios: Aeroporto, Alphaville, Alto dos Pinheiros, Borboleta, Bosque do Imperador, Bosque Imperial, Caiçaras I e II, Vina del Mar, Chalés do Imperador, Cidade Universitária, Colinas do Imperador, Cristo Redentor, Cruzeiro Santo Antônio, Granville, Itatiaia, Jardim Casablanca, Jardim Marajoara, Jardim Universitário, Jardins Imperiais, Nova Germânia, Adolfo Vireque, Harmonia, Nova Vida, São Vicente de Paula, Via do Sol, Mantiqueira, Marilândia, Martelos, Morada do Serro, Nossa Senhora de Fátima, Novo Horizonte, Portal da Torre, Parque Imperial, Jardim Colonial, Parque São Pedro, Recanto da Primavera, Residencial Pinheiros, Santana, Santos Dumont, São Clemente, São Lucas, São Pedro, Serra d'Água, Serro Azul, Spinaville II, Tupã e Vila São Jorge.

A Cesama pede a compreensão dos moradores da área e orienta para que economizem água durante os trabalhos. Assim que a manutenção for concluída, a ETA voltará à operação, e o abastecimento deve ser regularizado, gradualmente, ao longo da tarde e noite de terça-feira.



