A Defesa Civil de Juiz de Fora emitiu alerta de chuvas intensas com possibilidade de vendaval, válido a partir das 12h30 desta segunda-feira, 13, até as 10h de terça-feira (14) com possibilidade de extensão, caso as condições climáticas persistam.

Segundo o órgão, o alerta foi emitido em razão da atuação de uma linha de instabilidade (frente fria) que avança em direção ao município, com chuvas intensas e ventos que podem chegar a 70 km/h.

Como receber alertas no celular

SMS: envie uma mensagem gratuita para o número 40199 com o CEP do endereço ou de outro local de interesse.

WhatsApp: cadastre-se pelo telefone (61) 2034-4611 ou acesse o link oficial. Em seguida, envie um “Oi” para iniciar a interação com o chatbot, compartilhar sua localização e receber os alertas diretamente no aplicativo.

Tipos de avisos enviados

Entre os alertas estão tempestades, risco geológico, baixa umidade do ar, alagamentos, ondas de calor, ondas de frio, entre outros fenômenos que possam representar risco à população.

A Defesa Civil reforça que o serviço é gratuito e ilimitado quanto ao número de locais cadastrados, sendo um importante aliado na prevenção e mitigação de desastres naturais.

A população também pode acompanhar atualizações pelo Instagram @defesaciviljf Em caso de dúvidas ou ocorrências, o contato deve ser feito pelo telefone 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

