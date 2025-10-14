O Parque do Museu Mariano Procópio receberá, no dia 31 de outubro, a partir das 19h, mais uma edição da Caça ao Saci, em comemoração ao Dia Nacional do Saci. As inscrições estão abertas pelo Sympla, com vagas limitadas.

Voltado para crianças de 6 a 11 anos, o evento requer a presença de um responsável maior de 18 anos. A atividade, idealizada pela socióloga Margareth Marinho, tem o objetivo de valorizar os mitos e lendas da cultura popular brasileira e promover o respeito à natureza.

A ação começará no portão de entrada pela Rua Mariano Procópio e seguirá com uma caminhada em torno do lago do parque, com duração aproximada de uma hora. Durante o percurso, as crianças seguirão pistas e elementos para encontrar o Saci, guiadas por uma narrativa interativa.

Tags:

Museu | Museu Mariano Procópio