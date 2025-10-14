A Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora (SE/PJF) iniciou, nesta terça-feira (14), o cadastramento para o ano letivo de 2026 nas escolas da rede municipal. O prazo segue até 14 de novembro e inclui a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para a Educação Infantil, o cadastro deve ser feito pelo link. Devem ser inscritas as crianças que não estão matriculadas na rede municipal em 2025 e que, em 2026, ingressarão no 1º ou 2º período. Também é necessário o cadastro de crianças atendidas em creches parceiras do município neste ano. O processo é on-line, mas pode ser feito presencialmente nas escolas municipais ou na Secretaria de Educação (Rua Halfeld, 1400).

Já o cadastramento para o Ensino Fundamental e a EJA deve ser realizado no site do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (SUCEM), da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Podem se inscrever alunos que ingressarão no 1º ano do Ensino Fundamental, vindos de outras redes, ou estudantes que concluíram turmas de terminalidade. No caso da EJA, as inscrições são destinadas a pessoas a partir de 15 anos que desejam retomar os estudos.

Os resultados serão divulgados no dia 10 de dezembro de 2025. As informações poderão ser consultadas no site da Prefeitura, no caso da Educação Infantil, e no site do SUCEM, para o Ensino Fundamental e a EJA.

As matrículas deverão ser realizadas nas escolas indicadas entre 11 e 19 de dezembro de 2025 e de 5 a 16 de janeiro de 2026.





Tags:

2026 | Ensino | Municipal