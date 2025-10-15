Juiz de Fora já está em clima de folia! Nessa terça-feira (14), foram apresentados oficialmente os candidatos e candidatas que disputarão os títulos de Rainha do Carnaval, Rei Momo e das categorias Musa e Muso LGBTQIAPN+ da edição 2026. O evento, marcado por alegria e muito samba, contou ainda com um show vibrante da cantora Sandra Portella, que animou o público com clássicos do gênero.

Na disputa pelo título de Rainha do Carnaval, dez candidatas encantaram com simpatia, carisma e samba no pé:

1.Ariele (Real Grandeza)

2.Bruna (Partido Alto)

3.Aljahara (Independente)

4.Raiana (Mocidade Alegre)

5.Marcele (Independente)

6.Fran (Juventude Imperial)

7.Indiamara (Independente)

8.Gisele (Independente)

9.Esmeralda (Feliz Lembrança)

10.Andressa (Rivais da Primavera)

Os candidatos ao título de Rei Momo são:

FOTO: Petterson Marciano - Candidatos Rei Momo

1.Evaldo (Santa Luzia)

2.Leandro (Independente)

3.Eduardo (Rosas de Ouro)

Na categoria Muso LGBTQIAPN+, concorrem:

FOTO: Petterson Marciano - Candidatos Muso Carnaval



1.Bruno (Juventude Imperial)

2.Danilo (Retiro)

3.Carlos Costa (Partido Alto)

E, disputando o título de Musa LGBTQIAPN+, estão:

FOTO: Petterson Marciano - Candidatas Musa Carnaval



1.Lana (Independente)

2.Rebeca (Mocidade Alegre)

3.Joyce Araújo (Rivais da Primavera)

O concurso é um dos eventos mais tradicionais do pré-carnaval juiz-forano e reúne representantes das escolas de samba e blocos carnavalescos da cidade. Além de celebrar a beleza, a diversidade e o espírito do samba, a apresentação marca o início da contagem regressiva para o Carnaval 2026 de Juiz de Fora

