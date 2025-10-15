Por volta das 5h da manhã desta quarta-feira (15), um incêndio atingiu uma distribuidora de bebidas localizada na Rua Bady Geara, nº 138, no Bairro Ipiranga, em Juiz de Fora. As equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o estabelecimento em chamas e montaram duas linhas de mangueira para o combate direto ao fogo. As chamas foram controladas e, em seguida, o local passou por ventilação para a dissipação da fumaça.

Segundo relatos de vizinhos, uma explosão foi ouvida no início do incêndio, projetando a porta do comércio para o outro lado da rua e estilhaçando vidros. A análise preliminar aponta que o fogo começou na cozinha, possivelmente devido a um vazamento de gás. O local não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil será acionada, e não foram constatados danos estruturais no imóvel.