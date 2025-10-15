A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) interditou novamente nesta terça-feira (14) o Bar Beberico, na Rua Mariano Procópio. A ação ocorreu após o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado na última interdição, em 12 de setembro. Segundo a PJF, o estabelecimento voltou a funcionar sem licença adequada, realizou festas e eventos sem autorização e descumpriu as exigências de adequação acústica, reincidindo em casos de poluição sonora.

Com a nova infração, o bar permanece interditado cautelarmente até que a Junta de Julgamentos Fiscais autorize a suspensão da medida. O descumprimento da interdição pode gerar multa gravíssima de R$ 64.839,50.

