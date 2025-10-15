A Secretaria do Bem-Estar Animal promove neste sábado (18), mais uma edição do evento de adoção responsável de cães e gatos, no Parque Halfeld, das 9h às 13h. A ação faz parte da campanha “Me Adota Aí!”, que incentiva o acolhimento de animais do Canil Municipal.

Em 2025, já foram realizadas 480 adoções — número que supera o total do ano passado, de 477. Desses, 261 animais foram adotados diretamente no Canil, 17 no hospital veterinário conveniado e 202 em eventos externos como o deste sábado, que chega à 29ª edição no ano.

Durante o evento, também serão oferecidos gratuitamente vacinação antirrábica e microchipagem de animais.

Para adotar, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. O candidato passará por entrevista com a equipe técnica da Sebeal e deve levar coleira ou caixa de transporte para garantir o deslocamento seguro do pet.

adoção | animais | Parque