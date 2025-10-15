Nesta quinta-feira (16), a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá realizar serviços distintos em duas regiões de Juiz de Fora. Um dos trabalhos acontece em Valadares, com a manutenção do reservatório local de 8 às 11 horas. Para execução, será necessário suspender o funcionamento da unidade, o que pode comprometer o fornecimento de água do distrito.

Já em Benfica, a Cesama irá realizar a interligação de uma rede de água na Rua 24 Horas e, para isso, será preciso fechar o registro de 8h ao meio-dia, comprometendo o abastecimento dessa rua.

A companhia pede a compreensão dos moradores e orienta para que economizem água até que o abastecimento seja regularizado, o que deve acontecer ainda na tarde de quinta-feira.

Tags:

Abastecimento | Cesama