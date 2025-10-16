A Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu, na quarta-feira (15), um adolescente de 16 anos em Juiz de Fora, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Com ele, foram encontrados grande quantidade de lança-perfume, maconha e munições.

A ação faz parte da operação Ginga, desdobramento da operação Etila, realizada em julho, e tem como objetivo combater a produção e comercialização de entorpecentes na cidade.

Durante a operação, os policiais localizaram galões com substância semelhante a lança-perfume, mais de 50 frascos prontos para venda, uma barra e porções de maconha, além de munições. Todo o material foi recolhido e encaminhado para perícia.

O adolescente foi encaminhado à autoridade judiciária competente, e as investigações seguem para identificar outros envolvidos e a origem dos entorpecentes.

Tags:

1