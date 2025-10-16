A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp), realizou, nessa quarta-feira (15), uma ação de fiscalização no âmbito da Operação Salus, iniciativa nacional voltada para coibir a adulteração e a comercialização irregular de bebidas alcoólicas.

Durante a vistoria, foram identificados diversos produtos com suspeita de irregularidades em uma distribuidora localizada na Rua Dr. Romualdo, bairro São Mateus. O estabelecimento foi notificado e tem 24 horas para apresentar as notas fiscais dos itens em questão.

Entre as irregularidades constatadas estavam bebidas sem o selo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e rótulos sem informações em português, o que infringe as normas de comercialização e compromete a rastreabilidade da origem dos produtos.

No total, 38 garrafas de rum e licores foram encontradas em situação irregular, incluindo marcas como The Kraken Black Spiced Rum, Brugal Rum Dominicano, Frangelico Liqueur, Mezcal Lajita, Tolon-Tolon (nas versões Peche Merengada, Whisky and Cream e Chocolate Cream), Borghetti Licor de Café e Sheridan’s Licor.

A Operação Salus é coordenada nacionalmente pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, com apoio da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), e conta com a participação de órgãos municipais, estaduais e federais.

Em Juiz de Fora, a ação é realizada de forma integrada entre a Sedupp, o Procon, a Vigilância Sanitária, o Demlurb e a Guarda Municipal, reforçando o compromisso da Prefeitura com a segurança e a saúde da população.

Tags:

Bebida | fiscalização | operação