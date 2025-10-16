A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu nesta quinta-feira (17) que o motorista da Viação Cometa, envolvido no acidente que deixou quatro mortos e 31 feridos na BR-040, em Juiz de Fora, adormeceu ao volante. Com base nas investigações, o condutor, de 51 anos, será indiciado por homicídio culposo, lesão corporal culposa e lesão corporal culposa qualificada, com aumento de pena por ser motorista profissional. A PC pedirá previamente a suspensão da CNH do motorista.

O acidente ocorreu no dia 5 de outubro, no km 779, no Bairro Distrito Industrial. O ônibus interestadual da Cometa seguia de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro quando colidiu contra um coletivo urbano de Juiz de Fora, que tombou com o impacto. Todos os mortos estavam no ônibus municipal, incluindo uma criança de 3 anos.

FOTO: PC - Divulgação - Motorista dormiu ao volante

Durante a coletiva, a Polícia Civil revelou que as câmeras frontais do ônibus da Cometa mostraram o veículo seguindo em linha reta pela pista da esquerda, depois migrando para a pista da direita e, instantes antes da colisão, desviando ainda mais para o acostamento, sem qualquer tentativa de freada ou correção de rota.

As imagens também captaram o motorista bocejando repetidamente, com sinais visíveis de fadiga e sonolência, até adormecer ao volante. Em depoimento, ele afirmou que não se recorda de nada antes da colisão.

A investigação descartou qualquer falha mecânica e apontou que o condutor contribuiu culposamente para o acidente ou seja, sem intenção de causar o dano, mas de forma negligente, ao dirigir em condições físicas inadequadas.

Outro ponto revelado pela Polícia Civil é o histórico do motorista, que já possui sete boletins de ocorrência relacionados a acidentes, entre eles um caso grave registrado em 2010, quando ele atropelou e matou uma pessoa.

O inquérito será agora encaminhado ao Ministério Público, que decidirá sobre o oferecimento de denúncia à Justiça. Se condenado, o motorista pode receber pena aumentada por ser condutor profissional, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro em casos de crimes de trânsito com resultado grave.

Além da responsabilização criminal do motorista, a empresa Viação Cometa responderá civilmente pelos danos causados, incluindo indenizações por danos morais e materiais às vítimas e seus familiares.

No dia do acidente, a Viação Cometa lamentou o ocorrido, informou que prestava assistência às vítimas e se colocou à disposição das autoridades.

