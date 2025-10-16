O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) informou que o trânsito será interditado na ponte do Zamba, localizada no km 4,4 da LMG-874, entre Juiz de Fora e Matias Barbosa, na Zona da Mata. A interdição ocorrerá de segunda-feira (20) a sexta-feira (24), das 8h às 16h.

Segundo o DER-MG, a medida é necessária para a continuidade das obras de alargamento da ponte e instalação de uma passarela para pedestres. A estrutura passa sobre o Rio Paraibuna e é um dos principais pontos de ligação entre os dois municípios.

Após o dia 24, o tráfego será parcialmente liberado, com a implantação do sistema Pare e Siga, que permitirá a passagem alternada de veículos nos dois sentidos.

O órgão alerta para possíveis retenções e lentidão durante o período de obras e recomenda que motoristas planejem seus deslocamentos com antecedência. Para reduzir os impactos no trânsito, o DER-MG indica rotas alternativas: um trajeto de cerca de 28 km para carros e ônibus, e outro de aproximadamente 49 km para veículos de carga, detalhados em mapas divulgados pela autarquia.

