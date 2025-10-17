Uma distribuidora localizada na Rua Jarbas de Lery, em frente à Praça Clodesmidt Riani, foi interditada nesta terça-feira (9) após a fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP) e da Vigilância Sanitária encontrar mais de 5 mil alimentos e bebidas fora do prazo de validade.

Durante a vistoria, realizada dentro da Operação Salus, foram identificadas diversas irregularidades, como biscoitos, balas, sucos, águas e destilados vencidos, além de condições precárias de higiene. O local apresentava sujeira acumulada, presença de insetos, fezes de animais e produtos mal armazenados.

Devido à gravidade da situação, o estabelecimento foi interditado cautelarmente. O objetivo é garantir a segurança alimentar e permitir o recolhimento e descarte adequados dos produtos impróprios.

A ação integra a Operação Salus, iniciativa nacional voltada ao combate da adulteração e venda irregular de bebidas alcoólicas, além da verificação das condições sanitárias e de armazenamento em pontos de venda. O balanço final será divulgado após a conclusão dos relatórios das equipes envolvidas.

Tags:

Distribuidora