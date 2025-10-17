O Restaurante Popular de Juiz de Fora celebrou, nesta quinta-feira (16), o Dia Mundial da Alimentação com uma programação especial que uniu gastronomia, música e valorização da agricultura familiar. A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), proporcionou aos frequentadores das duas unidades — no Centro e em Benfica — um almoço diferenciado, reforçando o compromisso do município com a segurança alimentar e nutricional.

Durante a ação, foram vendidos mais de 730 tickets na unidade Centro e 130 no anexo de Benfica. O cardápio contou com feijão tropeiro mineiro com linguiça artesanal produzida por integrantes do Arranjo Produtivo Local (APL) da Charcutaria da Zona da Mata, além de arroz com alho frito, cubos suínos, couve refogada e suco natural.

A sobremesa foi a Banana em Três Texturas, receita criada pelos estudantes de gastronomia do UniAcademia, Vitor Araújo Pozenato e Wallace Souza Coelho, vencedora do concurso Gastronomia Popular: 3º Desafio Gastronômico pelo Dia Mundial da Alimentação. A criação agradou o público e passará a integrar o cardápio fixo do restaurante.

No Restaurante Popular do Centro, o ambiente ficou ainda mais festivo com a apresentação do grupo Resenha Pop, formado por integrantes dos serviços socioassistenciais do município. O grupo de samba e pagode animou o público durante o almoço comemorativo.

A secretária de Desenvolvimento Agrário, Valdeane Dias Cerqueira, destacou a importância da parceria entre poder público, produtores locais e instituições de ensino.

“A celebração de hoje demonstrou a força da união entre a prefeitura, os produtores e as instituições. Tudo isso para garantir alimentos de qualidade e saudáveis à população. Foi um dia especial, saboroso e acolhedor para todos”, afirmou.

A gerente do Departamento de Equipamentos de Alimentação Popular (DEAP), Fabiana Cirino, ressaltou o papel social dos restaurantes.

“Os Restaurantes Populares são uma política pública essencial na garantia do direito à alimentação adequada. Poder oferecer uma refeição feita com produtos locais, de qualidade e preparada com carinho torna esse momento ainda mais especial”, disse.

Frequentadores também elogiaram a iniciativa. “A comida está deliciosa, não só hoje, mas todos os dias. Além disso, somos muito bem tratados, e isso faz toda a diferença”, afirmou Valtencir Gomes, um dos participantes do evento.

Estiveram presentes à celebração o presidente da Associação dos Açougues, Rafael Viana, o diretor acadêmico do UniAcademia, Marco Antônio Araújo, e o coordenador do curso de Gastronomia, João Simoncini.

O evento foi realizado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), Secretaria de Assistência Social (SAS), Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea-JF) e UniAcademia, com apoio do APL da Charcutaria da Zona da Mata e da Fripai Alimentos, reforçando o papel dos Restaurantes Populares na promoção da alimentação saudável e acessível em Juiz de Fora.