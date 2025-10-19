Empresas que desejam fortalecer o compromisso com a sustentabilidade agora têm uma nova oportunidade de gerar impacto positivo em Juiz de Fora. A Colab de Costura, iniciativa do projeto Mulheres Empreendedoras e Empoderadas (MEE), está em busca de parcerias com instituições e marcas interessadas em doar materiais reaproveitáveis — como tecidos, malhas, jeans, aviamentos, ferramentas ou máquinas de personalização — para que sejam transformados em produtos sustentáveis e criativos.

Além de contribuir para a preservação ambiental, os itens produzidos podem retornar às próprias empresas parceiras, em forma de brindes corporativos, presentes institucionais ou produtos personalizados, que evidenciam o compromisso da marca com a responsabilidade socioambiental. Todos os artigos são confeccionados com acabamento profissional e custos acessíveis, unindo economia, qualidade e propósito.

Instalada no Laboratório de Costura da Estácio Juiz de Fora, a Colab oferece infraestrutura completa para que mulheres empreendedoras desenvolvam suas criações, cursos e coleções. O espaço integra o projeto MEE, apoiado pelo Instituto Yduqs, que já capacitou mais de 180 mulheres desde 2021 em áreas como gestão, comunicação e psicologia.

A coordenação é compartilhada pelas professoras Mayanna Marinho (gestão financeira), Dani Brito (design e costura) e Tâmara Lis (marketing e comunicação).

De acordo com Dani Brito, a proposta vai além da produção.

“Queremos mostrar que é possível unir sustentabilidade, design e geração de renda. Quando uma empresa doa materiais que seriam descartados, ela incentiva a criatividade dessas mulheres e ainda fortalece seu compromisso com o meio ambiente”, destaca.

Já Tâmara Lis ressalta o papel da iniciativa na construção de conexões entre o setor produtivo e o empreendedorismo feminino.

“Cada parceria é uma ponte entre o propósito social e o posicionamento sustentável das marcas. As empresas se beneficiam ao associar sua imagem a um projeto que transforma vidas e dá visibilidade à economia criativa de Juiz de Fora”, afirma.

A Colab de Costura segue o conceito de economia circular, reaproveitando recursos e reduzindo desperdícios por meio da criação de novos produtos com valor agregado.

Empresas interessadas em conhecer o projeto ou propor parcerias podem entrar em contato pelo Instagram @empreendedorasestacioj

Tags:

Economia | mostra | Sustentabilidade