A Polícia Federal deflagrou neste domingo (19) a Operação R1 para impedir fraudes no Exame Nacional da Avaliação da Formação Médica (ENAMED), utilizado para ingresso em programas de Residência Médica. A ação contou com apoio do INEP e da FGV.

Durante a operação, oito pessoas foram presas, cinco candidatos, entre eles uma mulher, e três homens que transmitiam respostas por meio de pontos eletrônicos a partir de um hotel em Juiz de Fora. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, incluindo na residência de um suspeito no Rio de Janeiro.

De acordo com a PF, o grupo planejava fraudar a prova por meio do uso de dispositivos eletrônicos e de pessoas que fariam o exame no lugar dos candidatos, mediante documentos falsos. O pagamento previsto em caso de aprovação seria de até R$ 140 mil.

Os envolvidos foram levados à Delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora. Os equipamentos apreendidos passarão por perícia. Os suspeitos poderão responder por fraude em certame público, associação criminosa e falsidade ideológica, crimes que somam penas de até dez anos de prisão.







Fraude | Juiz