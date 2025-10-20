A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), abriu o pré-cadastramento para as comissões organizadoras interessadas em realizar os Eventos Agropecuários de 2026. A iniciativa tem como objetivo garantir o planejamento antecipado, preservar as tradições rurais e fortalecer o calendário anual de festividades no município.

Para o próximo ano, a principal novidade é a flexibilidade na duração dos shows musicais. As comissões poderão optar por programações de três ou quatro dias. Em ambos os formatos, a primeira ordenha está prevista para a quinta-feira à noite, e a última, para o domingo pela manhã.

Tradicionais há mais de três décadas, os Torneios Leiteiros e os Encontros de Cavaleiros e Amazonas reúnem produtores, criadores e comunidades rurais entre os meses de maio e agosto. A PJF oferece apoio técnico e infraestrutura para a realização das festividades, fortalecendo o vínculo com o setor agropecuário e a valorização da cultura local.

A secretária de Desenvolvimento Agrário, Valdeane Dias Cerqueira, destacou a importância do planejamento antecipado para o sucesso das celebrações.

“A tradição e o engajamento da comunidade rural são elementos fundamentais para o sucesso dos eventos agropecuários. O pré-cadastramento nos permite planejar com antecedência e dar o suporte necessário para que as festividades ocorram da melhor forma possível, valorizando a pecuária leiteira, que é tão importante para o nosso município”, afirmou.

Acesse o formulário de pré-cadastramento clicando aqui.