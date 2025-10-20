Os candidatos ao Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2026 que efetuaram o pagamento indevido da taxa de inscrição poderão solicitar a devolução do valor nesta terça-feira (21), das 9h às 16h. O pedido deve ser feito no site da Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese), por meio de um formulário disponibilizado durante o período.

Podem solicitar o reembolso os candidatos que tiveram o resultado da inscrição indeferido, ou seja, aqueles que efetuaram o pagamento da taxa, mas descumpriram regras do edital, como envio de documentos fora do prazo ou pagamento realizado em instituição bancária diferente do Banco do Brasil. O valor do reembolso é de R$150.

Em casos de pagamento em outros bancos, a Copese fará análise para confirmar se o valor foi repassado à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) antes de efetuar a devolução. É necessário anexar o comprovante de pagamento e informar os dados bancários da conta para o depósito do reembolso.

A Copese alerta que não serão aceitos pedidos de devolução em situações como inscrição em módulo incorreto, desistência da prova, ausência de comprovante de pagamento ou quando a Guia de Recolhimento da União (GRU) tiver sido gerada fora da Área do Candidato

