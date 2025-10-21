Na noite de segunda-feira (20), um incêndio atingiu uma residência na Rua Amazonas, nº 1180, no bairro Vila Montanhesa, em Juiz de Fora. O local era uma garagem adaptada para moradia e continha grande quantidade de materiais combustíveis, caracterizando acúmulo excessivo.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou, o fogo já estava sendo combatido por moradores com baldes e mangueiras. As equipes realizaram o complemento do combate, o isolamento da área e o rescaldo, garantindo a extinção total das chamas.

Ninguém ficou ferido. O telhado do cômodo foi totalmente destruído, assim como os materiais armazenados. De acordo com o morador, o incêndio teria sido causado por um curto-circuito.









