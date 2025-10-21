Um incêndio atingiu, na tarde de sefunda-feira (20), o galpão de produção de molas ensacadas da fábrica Bianchi, em Juiz de Fora. O fogo começou por volta das 15h02 no setor de embalagem, área que já havia registrado ocorrências semelhantes.

A brigada interna da empresa conteve as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros, evitando que o incêndio se espalhasse para outras partes da estrutura. Em seguida, os militares realizaram o rescaldo e o monitoramento do local para eliminar possíveis focos residuais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a provável causa do incêndio foi o acúmulo de carga eletrostática em um ambiente com baixa dissipação, associado à presença de materiais inflamáveis. Ninguém ficou ferido, e a situação foi completamente controlada.









Tags:

Galpão | incêndio