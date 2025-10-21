A Secretaria Especial das Mulheres da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), em parceria com a Ascomcer, realiza nesta sexta-feira (24) uma ação especial de saúde da mulher. O atendimento será feito no micro-ônibus Ascomóvel, que ficará estacionado em frente à Casa da Mulher (Avenida Garibaldi Campinhos, 169, Vitorino Braga – em frente ao Colégio Santos Anjos), das 15h às 18h.

Serão oferecidos exames e encaminhamentos gratuitos, sem necessidade de cadastro prévio. O atendimento será por ordem de chegada e deve alcançar entre 40 e 50 mulheres.

A iniciativa integra a campanha “Outubro Rosa”, voltada à conscientização e prevenção do câncer de mama. Em Juiz de Fora, diversas ações de promoção à saúde vêm sendo realizadas ao longo do mês, incluindo o Dia Municipal de Combate ao Câncer de Mama, celebrado em 19 de outubro.

Criada em 2013, a Casa da Mulher Maria da Conceição Lammoglia Jabour é referência no acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica e de gênero. A unidade conta com equipe formada exclusivamente por profissionais mulheres, que participam de formações permanentes sobre Direitos Humanos.









