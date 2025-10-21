A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou que o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira (HPS) abriga um paciente sem identificação.

O homem é pardo, tem cerca de 1,70 metro de altura, idade aproximada de 40 anos, cabelos pretos, olhos castanhos e porte magro. Ele possui tatuagens no tórax (com o desenho de uma ave), nos braços, duas no antebraço e uma na coxa direita.

De acordo com a unidade, foi possível identificar apenas o primeiro nome “Bruno” e o apelido “Samurai”.

O HPS pede que quem tiver qualquer informação sobre a identidade do paciente entre em contato pelo telefone (32) 3690-7155.

