A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), em parceria com a Unidade de Atendimento Integrado (UAI), realiza nesta sexta-feira (24), uma ação especial de agendamento para a emissão do novo Documento de Identidade Nacional (DIN).

O atendimento será feito no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Leste Linhares, localizado na Rua Diva Garcia, nº 1.811, das 8h às 10h, e será aberto ao público.

Para realizar o agendamento, é necessário informar o nome completo e o número do CPF. O serviço também permitirá o agendamento para terceiros.

Após a marcação, o cidadão deverá comparecer, na data e horário agendados, a uma das unidades da UAI, localizadas no Shopping Jardim Norte e no Santa Cruz Shopping, para efetivar a emissão do novo documento.

