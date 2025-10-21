O Hospital Albert Sabin Ltda. convocou por meio de edital publicado, seus sócios para uma Assembleia Geral Extraordinária com o objetivo de deliberar sobre mudanças importantes na estrutura da instituição. A reunião será realizada na sede do hospital, localizada na Rua Edgard Carlos Pereira, nº 600, bairro Santa Tereza, em Juiz de Fora.

A primeira convocação está marcada para o dia 8 de novembro, às 8h. Caso não haja quórum, uma segunda chamada ocorrerá no dia 19 de novembro, às 19h30.

Entre os temas da pauta, estão a proposta de transformação da empresa em Sociedade Anônima (S.A.) de capital fechado e a deliberação sobre o início do processo de recuperação judicial do hospital.

A convocação foi assinada pelo Dr. Célio Carneiro Chagas.

Tags:

Geral | Judicial | Recuperação Judicial