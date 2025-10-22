A Associação Municipal de Apoio Comunitário (AMAC), em parceria com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Juiz de Fora, abriu 140 vagas gratuitas para novos cursos do programa Capacita Comunidade. As oportunidades estão distribuídas entre os cursos de garçom, auxiliar de cozinha, coquetelaria, barbeiro e manicure/nail designer.

As inscrições começaram nesta segunda-feira (20) e seguem até o dia 31 de outubro, podendo ser feitas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e, a partir do dia 27, também nas unidades onde as aulas serão ministradas — como o GRAC Mocidade Alegre, a sede do Promad, e os Centros de Convivência Olavo Costa e Jóquei Clube.

As aulas acontecem entre 3 e 19 de novembro, variando conforme o curso e o local. Todos os participantes devem ter pelo menos 16 anos e apresentar documento de identidade no ato da inscrição.

O programa, que já capacitou 156 profissionais na primeira fase, é desenvolvido com o apoio dos vereadores Cido Reis (PcdoB) e Sargento Mello Casal (PL), por meio de emendas parlamentares. Mais informações estão disponíveis no site amac.org.br ou pelo telefone (32) 99199-6183.









