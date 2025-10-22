A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) abriu inscrições para o preenchimento de vagas de barracas nas novas feiras livres dos bairros Linhares, Aeroporto, Progresso, Vila Ideal, Paineiras, Industrial e Caiçaras II. O cadastro é gratuito e pode ser feito até 31 de outubro pelo site Prefeitura Ágil, na aba “Protocolo”.

Devem ser selecionados feirantes para um período de experiência de seis meses. Podem se inscrever pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEI) e microempresários (ME) de Juiz de Fora e microrregiões próximas, como Ubá, Barbacena e Cataguases.

As inscrições devem ser feitas nos processos nº 006/2025 (para as feiras de Progresso, Vila Ideal, Paineiras, Industrial e Caiçaras II) e nº 007/2025 (para Linhares e Aeroporto).