O Núcleo de Atendimento à Pessoa Idosa (NAPI) de Juiz de Fora participa, nesta quarta-feira (22), da Operação Virtude, realizada em todo o estado de Minas Gerais em alusão ao aniversário do Estatuto da Pessoa Idosa.

A ação envolve visitas e fiscalizações em instituições de longa permanência e lares de idosos do município. As unidades foram selecionadas com base em denúncias, histórico de fiscalizações anteriores ou para verificar a situação atual dos acolhidos.

