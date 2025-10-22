A partir de 22 de outubro, os moradores de Juiz de Fora poderão participar da definição das prioridades de investimento público para os próximos anos. A iniciativa, intitulada “Fala JF Consulta Pública para Orçamento 2026”, é promovida pela Câmara Municipal por meio da Comissão de Orçamento e Finanças, e abrange tanto o Plano Plurianual (PPA) 2026–2029 quanto a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026.

O PPA define diretrizes, metas e prioridades para um período de quatro anos, enquanto a LOA detalha o orçamento do ano seguinte.

Durante o período da consulta que vai até 29 de outubro equipes de entrevistadores credenciados percorrerão nove regiões da cidade, incluindo a zona rural, para aplicar questionários à população. Também será montado um posto fixo de atendimento no calçadão da Rua Halfeld, no centro da cidade. Quem preferir pode participar online, acessando o site da Câmara Municipal, neste link.

Os participantes poderão indicar até três áreas prioritárias para investimentos públicos, entre nove opções: assistência social; cultura; educação; esporte e lazer; meio ambiente e sustentabilidade; obras públicas; saúde; segurança; e transporte, mobilidade e trânsito.

Segundo a Comissão de Orçamento, essa escuta popular é fundamental para alinhar o planejamento estratégico da cidade com as reais necessidades da população. A participação cidadã permite que o orçamento municipal reflita as demandas dos bairros e das diferentes regiões da cidade.

Os resultados da consulta serão divulgados publicamente e apresentados durante uma audiência na Câmara Municipal, marcada para 18 de novembro. Eles servirão como subsídio para a análise e discussão dos projetos do PPA e da LOA pelos vereadores.

Cronograma de coleta de opiniões por região:

22/10: Regiões Centro-Oeste e Norte

23/10: Regiões Oeste e Sul

24/10: Regiões Centro e Sudeste

27/10: Regiões Leste e bairros Linhares / São Benedito

28/10: Região Nordeste e bairros Torreões / Humaitá

29/10: Centro da cidade (calçadão da Rua Halfeld)