A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio do Procon, abriu inscrições para o curso gratuito de Educação Financeira e Orçamento Familiar. As aulas acontecem nos dias 10, 12, 14, 17 e 19 de novembro, na sede do órgão, localizada na Avenida Itamar Franco, 992, Centro.

As inscrições devem ser feitas até o dia 7 de novembro por meio de formulário online. O curso é voltado ao público em geral e tem como objetivo orientar sobre controle do orçamento doméstico, planejamento financeiro e uso consciente do dinheiro.

As aulas serão ministradas pelo especialista financeiro da Escola de Educação Financeira (EDCEF) do Procon, Leonardo Fortuna.









