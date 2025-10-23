Um ônibus da linha 440 bateu na entrada de uma residência nna rua Francisco Pereira, no bairro Santo Antônio na manhã desta quinta-feira (23). Agentes de trânsito estiveram no local.

A Defesa Civil realizou vistoria técnica no local e constatou danos superficiais, restritos ao portão da garagem e ao passeio público. Não foram identificados danos estruturais, e a ocupação do imóvel permanece liberada.

Após o acidente, um menino de um ano foi levado pela mãe ao HPS. Ele teve ferimentos leves, foi atendido e liberado. Uma mulher de 25 anos também procurou o hospital por meios próprios, recebeu atendimento odontológico devido à quebra de um dente e foi liberada em seguida.