A Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) está com inscrições abertas para a formação de novos voluntários do Núcleo de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC). Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de outubro. Clique aqui para se inscrever

Podem participar moradores de Juiz de Fora com mais de 18 anos. O curso, gratuito, será realizado em formato híbrido, com etapas teóricas e práticas. Após a capacitação on-line, os participantes vão realizar uma atividade de campo, com uma vistoria em um dos bairros do município, conforme a disponibilidade do grupo.

O objetivo da formação é preparar voluntários para atuar de forma preventiva em situações de risco, por meio de palestras e simulados. A iniciativa também busca estimular a consciência coletiva sobre segurança, primeiros socorros e cooperação comunitária.

Atualmente, a Defesa Civil conta com mais de 180 voluntários atuando em diferentes regiões da cidade.