O Coletivo Causos Gerais comemora cinco anos de atuação com o evento “Causos Gerais 5 Anos: Memória, Cultura Viva e Futuro”, que será realizado nos dias 30 e 31 de outubro, em Juiz de Fora. A programação é gratuita e aberta ao público, com atividades ao longo de todo o dia.

Reconhecido como Ponto de Cultura certificado pelo Ministério da Cultura, o coletivo atua desde 2020 em Juiz de Fora e em diversas cidades de Minas Gerais, promovendo ações de produção, pesquisa e formação em cultura popular, memória e políticas culturais.

As atividades acontecerão no Instituto de Artes e Design da UFJF e no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, reunindo mesas, painéis, oficinas e debates sobre políticas públicas e direitos culturais.

Entre os destaques está o 1º Encontro de Territórios da Cultura de Juiz de Fora, que reunirá Pontos e coletivos culturais da cidade para troca de experiências e construção de uma Carta de Propostas a ser encaminhada ao Conselho Municipal de Cultura e à Funalfa.