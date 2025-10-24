A Secretaria Especial das Mulheres da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), em parceria com a Ascomcer, promove nesta sexta-feira (24), uma ação especial do Outubro Rosa na Casa da Mulher. O atendimento gratuito será realizado pelo micro-ônibus Ascomóvel, das 15h às 18h, sem necessidade de cadastro prévio.

Os serviços, que incluem exames e encaminhamentos, serão oferecidos por ordem de chegada, com expectativa de atender entre 40 e 50 mulheres. O veículo ficará estacionado em frente à Casa da Mulher, na Avenida Garibaldi Campinhos, 169, no bairro Vitorino Braga, em frente ao Colégio Santos Anjos.

A iniciativa integra o movimento internacional de conscientização e prevenção ao câncer de mama, que busca incentivar o cuidado com a saúde e o diagnóstico precoce. Em Juiz de Fora, a campanha inclui diversas ações voltadas à promoção da saúde da mulher, como o Dia Municipal de Combate ao Câncer de Mama, celebrado em 19 de outubro.

