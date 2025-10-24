A empresária Flávia Mycharm, CEO da My Charm Joias, lança o livro “Do Bruto ao Brilhante: Como Transformar Obstáculos em Alavanca” na próxima quinta-feira (30), das 19h às 21h, no Del Fiori Gastronomia, em Ubá. O evento celebra seus 26 anos de atuação no varejo e marca sua entrada no mercado de educação executiva.

Na obra, Flávia compartilha experiências de superação e aprendizados sobre empreendedorismo. “Este livro representa um divisor de águas na minha trajetória”, afirma.

Natural de Tocantins, ela fundou sua primeira loja aos 19 anos e transformou a My Charm em uma marca reconhecida nacionalmente pelo design autoral e atemporal. Agora, amplia sua atuação com programas voltados a empresários em ascensão, focando em mentalidade empreendedora e expansão de negócios.





