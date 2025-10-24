Na manhã desta terça-feira (24), um ônibus urbano da linha 301 bateu com uma carreta na Estrada União-Indústria, nº 9800, bairro Vila Ideal, em Juiz de Fora.

Segundo o motorista do ônibus, o acidente aconteceu após a pista ficar escorregadia devido a derramamento de chorume de um caminhão de lixo que passou momentos antes. O motorista perdeu o controle do veículo na curva e bateu na carreta que vinha no sentido contrário.

O ônibus transportava cerca de 25 passageiros. Onze pessoas ficaram feridas: duas em estado grave, uma mulher de 29 anos e um homem de 35 anos, com traumatismo cranioencefálico (TCE) e nove com ferimentos leves, como cortes e escoriações. Todas foram atendidas pelo Samu e levadas a unidades de saúde.

A pista foi parcialmente interditada. O Corpo de Bombeiros acionou a Prefeitura para limpeza da via, enquanto a Polícia Militar controlou o trânsito e sinalizou o local.

Tags:

Carreta | Feridos