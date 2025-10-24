Sete estabelecimentos que comercializam materiais usados e recicláveis, como metais, peças de veículos e objetos de ferro, foram vistoriados nesta quinta-feira (23) durante a Operação Circuito Fechado, realizada em Juiz de Fora.

A ação contou com a participação da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Guarda Municipal e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp), da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). O objetivo foi fiscalizar o cumprimento da Lei Municipal nº 15.130/2025, que institui a Política Municipal de Prevenção e Combate aos Crimes de Furto e Receptação de Cabos e Fios Metálicos, além de outros materiais.

Durante as fiscalizações, dois estabelecimentos foram autuados, um por obstrução de passeio e outro por não manter cobertura adequada dos objetos e limpeza do espaço. Todos os locais vistoriados também foram notificados sobre o horário de funcionamento das atividades.

