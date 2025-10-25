Produtores rurais de Juiz de Fora terão a oportunidade de participar de um curso prático gratuito de produção de doce de leite, promovido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig). A capacitação encerra a série de cursos oferecidos ao longo do ano e será realizada no dia 11 de novembro, das 13h às 17h, no Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT), localizado na Rua Tenente Luís de Freitas, 116, no bairro Santa Terezinha.

O curso será ministrado pela professora e pesquisadora Kely de Paula Correa, doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos, com experiência em projetos de reaproveitamento de leitelho e concentrados lácteos.

A capacitação tem como objetivo ensinar técnicas de produção de doce de leite pastoso e em barra, agregando valor ao leite e ampliando as possibilidades de geração de renda nas propriedades rurais do município.

São 20 vagas disponíveis, e as inscrições devem ser feitas por meio de formulário online, clicando aqui. Terão prioridade produtores registrados no Serviço de Inspeção Municipal (SIM), em outros serviços de inspeção, ou integrantes do Arranjo Produtivo Local do Queijo Minas do Caminho Novo.

Para participar, os inscritos deverão comparecer vestindo roupa branca, botas brancas, touca e máscara.





