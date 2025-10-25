Na manhã deste sábado (25), o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender um incêndio em uma residência no bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora.

No local, as equipes constataram que o fogo teve início em um dos quartos e se espalhou rapidamente, atingindo móveis de dois cômodos e comprometendo outras áreas da casa. A fumaça se espalhou pelo interior do imóvel, causando danos parciais à edificação.

O morador, um homem de 54 anos, foi encontrado do lado de fora da residência e relatou ter inalado fumaça. O SAMU foi acionado e realizou atendimento médico no local. Segundo os profissionais de saúde, a vítima não apresentava ferimentos graves e foi liberada após avaliação.

FOTO: CBMG - Reprodução

Os bombeiros combateram as chamas utilizando técnicas de ataque ofensivo e resfriamento dos focos principais, conseguindo extinguir totalmente o incêndio. Em seguida, realizaram ventilação e rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes e garantir a segurança da área.

A ação rápida e coordenada das equipes evitou que o fogo se propagasse para outras partes do imóvel ou residências vizinhas. Após a conclusão dos trabalhos, o local foi deixado em segurança sob responsabilidade do proprietário.