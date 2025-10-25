O Cras Móvel realiza neste sábado (25), uma edição especial que levará serviços socioassistenciais aos bairros Parque Guarani e Santo Antônio, em Juiz de Fora.

Durante a ação, a população poderá realizar inscrição e atualização no Cadastro Único (CadÚnico), receber orientações e atendimentos técnicos, solicitar a segunda via gratuita de documentos e obter informações sobre programas sociais, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O Cras Nordeste Grama estará na UBS do Parque Guarani (Rua Sophia Rafael Zacarias, nº 658), das 8h às 12h, enquanto o Cras Sudeste Costa Carvalho atenderá na UBS do Santo Antônio (Rua Pedro Trogo, nº 285), das 8h às 12h30.

Para acessar os serviços, é necessário apresentar CPF, RG e comprovante de residência originais. No caso do CadÚnico, devem ser apresentados também originais e cópias dos documentos de todos os integrantes da família, incluindo CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência atualizado.

O projeto busca aproximar serviços socioassistenciais da população, ampliando o acesso a políticas públicas, fortalecendo vínculos familiares e comunitários e garantindo o exercício da cidadania.

