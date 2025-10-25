O trânsito de Juiz de Fora passará por alterações neste fim de semana devido à realização de dois eventos esportivos. No sábado (25), ocorre a 6ª Corrida Família do Servidor, e no domingo (26), a 12ª Corrida Solidária Ascomcer. As provas vão gerar interdições temporárias e mudanças no transporte coletivo em diferentes pontos da cidade.

No sábado, a partir das 8h, a Corrida Família do Servidor terá largada no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, no bairro Aeroporto. O percurso inclui as ruas Dirceu F. Barbosa, José Apolônio dos Reis, Liduino Vieira dos Reis e Roberto Campos de Andrade, além das avenidas Eugênio do Nascimento e Prefeito Mello Reis. Durante o evento, as linhas de ônibus 500, 510, 515 e 537 poderão ter os horários afetados por conta dos desvios. A previsão de liberação total das vias é às 9h.

Já no domingo, a Corrida Solidária Ascomcer começa às 8h, com largada na Praça Cívica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O percurso será realizado no Anel Viário do campus, que ficará totalmente bloqueado para veículos durante o evento. Os portões Norte e Sul permanecerão fechados, e as linhas 502, 532, 534, 541, 544, 547, 548, 549, 560 e 599 seguirão itinerários alternativos até a liberação do trânsito, prevista para as 10h.

Agentes de Transporte e Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) estarão presentes nos locais das provas para orientar os motoristas e garantir a segurança dos participantes. Os condutores devem planejar seus deslocamentos com antecedência e redobrar a atenção nas regiões dos eventos.

O Waze e os painéis eletrônicos de trânsito da cidade serão atualizados em tempo real com informações sobre as interdições e as rotas alternativas.

Tags:

De | eventos | Fim | Semana | trânsito