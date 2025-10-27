A semana começa com calor e termina com temperaturas mais amenas em Juiz de Fora. Nesta segunda-feira (27), o tempo fica parcialmente nublado, com sol entre nuvens e máxima de 30 °C. Na terça (28), há previsão de pancadas de chuva isoladas, principalmente à tarde e à noite, com mínima de 17 °C e máxima de 28 °C. A instabilidade continua na quarta (29), quando o céu deve permanecer encoberto e há possibilidade de chuva a qualquer hora.

A partir de quinta-feira (30), uma frente fria avança pela região e provoca queda nas temperaturas, que variam entre 15 °C e 22 °C. As chuvas se tornam mais fracas e o clima fica mais fresco. Na sexta (31) e no sábado (1º), o tempo se mantém nublado, com períodos de abertura e sensação agradável. No domingo (2), o céu continua encoberto, mas sem previsão de chuva significativa, e as temperaturas ficam entre 16 °C e 23 °C, marcando um fim de semana estável e de clima ameno.







