A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), em parceria com a Epamig e o Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT), abriu as inscrições para a segunda edição do “Concurso de Queijo Minas Frescal”. O evento será realizado no dia 14 de novembro, a partir das 14h, na área gastronômica do Mercado Municipal, 2º andar.

Podem participar produtores que:

Façam parte do sistema de inspeção;

Sejam de municípios do Arranjo Produtivo Local (APL) do Queijo Minas do Caminho Novo: Juiz de Fora, Belmiro Braga, Santos Dumont, Lima Duarte, Matias Barbosa, Mercês, Santana do Deserto, Simão Pereira, Piau, Coronel Pacheco, Chácara e São João Nepomuceno;

Sigam o regulamento do concurso.

As inscrições vão até 10 de novembro e podem ser feitas online no formulário ou presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), Av. Barão do Rio Branco, 3.520, Passos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

