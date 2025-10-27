O Portal Acessa.com acompanhou, nesta segunda-feira (27), a coletiva de imprensa da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), na qual a prefeita Margarida Salomão apresentou o balanço da missão oficial à China. A viagem, que custou R$ 420 mil aos cofres municipais, contemplou as despesas de seis integrantes da comitiva oficial, o que representa cerca de R$ 70 mil por pessoa.

Segundo a prefeita, o investimento teve como objetivo abrir novas oportunidades de cooperação nas áreas econômica, educacional, tecnológica e turística. A missão também contou com a presença de 17 empresas e 11 empresários, além do apoio do Sebrae Nacional — que custeou a ida de cinco empresas — e da ApexBrasil, que organizou parte da agenda internacional.

Em Xangai, a comitiva visitou a Universidade Normal do Leste da China, instituição voltada à formação de professores e que desenvolve um projeto de introdução da Inteligência Artificial no ensino fundamental. Margarida ressaltou a importância de trazer essa experiência para o contexto educacional juiz-forano.

A prefeita também se reuniu, em Pequim, com a ex-presidente Dilma Rousseff, na sede do Novo Banco de Desenvolvimento (Brics), para discutir parcerias na área de novas energias. Além disso, Juiz de Fora firmou um termo de irmandade com a cidade de Yeyang (grafia a confirmar), com cerca de 5 milhões de habitantes, abrindo possibilidades de cooperação empresarial, acadêmica, esportiva e turística.

Entre as iniciativas previstas, está a realização de um jogo de futebol em Juiz de Fora com participação de um time chinês, o envio de uma delegação de crianças para aprender o esporte na cidade e a busca por um técnico local para atuar na equipe do país asiático.

Durante a missão, a comitiva também visitou fábricas petroquímicas, farmacêuticas e de tecnologia, além de conhecer políticas de desenvolvimento social e infraestrutura urbana que chamaram a atenção da prefeita. Segundo Margarida, os resultados colocam Juiz de Fora em posição de destaque e podem gerar frutos futuros.

A vereadora Letícia Delgado destacou que a China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil desde 2009 e reforçou a importância de ampliar o intercâmbio cultural e econômico. Já o vereador Marlon Siqueira anunciou a criação de um projeto de relações de políticas externas na Câmara Municipal, inspirado nos resultados da missão.

De acordo com o professor Ignacio Delgado, a iniciativa torna Juiz de Fora referência em Minas Gerais, já que nenhuma outra cidade do estado realizou uma missão diplomática ao país asiático. “A viagem estreitou laços importantes, e agora é o momento de transformar essas conexões em resultados concretos”, afirmou.

Os representantes chineses devem visitar Juiz de Fora em 2026, próximo ao aniversário da cidade.

brasil | China | empresas | Internacional