A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou a lista completa dos 194 sorteados da Nota Fiscal Premiada do Dia das Crianças. Nesta edição, 191 participantes foram contemplados com prêmios de R$ 1mil cada, e outros três ganhadores receberam R$30 mil. A relação completa pode ser conferida clicando aqui.

Os vencedores dos maiores prêmios foram José A. (CPF final 622), Katiana S. (CPF final 840), e João T. (CPF final 099). Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), os nomes são apresentados apenas pelas iniciais.

Mesmo quem não solicitou o CPF na nota pode ter sido sorteado, já que algumas empresas emitem o documento automaticamente. Por isso, é importante verificar se o nome consta na listagem ou acessar o site da Nota Fiscal Premiada, na aba “Cupons”, para conferir os bilhetes participantes.

Fui sorteado, e agora?

Os ganhadores devem confirmar seus dados na lista e, em seguida, realizar o cadastro no site da Nota Fiscal Premiada, informando os dados bancários (sem necessidade de senha) para o depósito do valor. O prazo para solicitar o resgate é de 85 dias após a divulgação do resultado. Caso o prêmio não seja reivindicado dentro desse período, o valor será acumulado para o próximo sorteio.

Sobre a Nota Fiscal Premiada

A Nota Fiscal Premiada JF é um programa da Prefeitura que incentiva o cidadão a pedir o CPF na nota fiscal de serviços, como em oficinas mecânicas, salões de beleza, pet shops, entre outros. Também geram cupons para os sorteios os Recibos de Profissionais Autônomos (RPA-e) — como os emitidos por advogados, dentistas, nutricionistas, veterinários e médicos —, desde que o CPF conste no documento.

Os modelos de documentos fiscais e o regulamento completo do programa estão disponíveis no site oficial da Nota Fiscal Premiada.

Tags:

Ganhador | Ganhadores | NOTA FISCAL | NOTA FISCAL PREMIADA