A Polícia Militar apreendeu, na tarde dessa segunda-feira (27), 60 barras de maconha durante uma operação contra o tráfico de drogas na Rua Natalino José de Paula, no bairro JK, em Juiz de Fora.



De acordo com o registro policial, a equipe recebeu informações sobre a chegada de uma carga de entorpecentes e iniciou monitoramento no local. Durante a ação, dois homens foram vistos em uma área de mata e fugiram ao perceber a presença dos militares, deixando para trás um celular.

Os policiais realizaram buscas e localizaram a droga escondida no matagal. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Um dos suspeitos foi identificado como D.L.J.M., de 37 anos, com passagens por homicídio, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Até o momento, ninguém foi preso.

