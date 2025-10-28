A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) divulgou a 9ª edição do boletim “Fornecedor em Foco”, que analisa o desempenho de empresas entre maio e agosto de 2025. O levantamento aponta que a TIM apresentou a melhor taxa de acordos em audiências de conciliação, enquanto os bancos Itaú e Agibank figuram entre os piores resultados.
Durante o período, o órgão realizou mais de 1.710 audiências para mediar conflitos entre consumidores e fornecedores. O relatório apresenta as empresas mais reclamadas, as mais convocadas para audiências e suas respectivas taxas de sucesso na resolução dos casos.
Principais resultados
Empresas mais reclamadas: Oi, Itaú e TIM lideram o ranking.
Empresas mais convocadas para audiências: Oi e Itaú permanecem no topo, seguidos por Banco BMG, Mercantil do Brasil e Grupo Casas Bahia, o que, segundo o Procon, indica reincidência de problemas.
Melhores desempenhos (maior taxa de resolutividade)
- TIM – 77,42%
- Oi – 44,58%
- Vivo – 44,00%
Piores desempenhos (menor taxa de resolutividade)
- Banco Itaú – 9,38%
- Banco Agibank – 9,76%
- Banco Pan – 13,04%
O boletim também lista dez fornecedores que não solucionaram nenhuma reclamação no período, com o Banco Santander à frente desse grupo.
Comparativo e tendências
O relatório comparou o desempenho das empresas com o último ano e identificou melhora em companhias como TIM e Grupo Casas Bahia. Já CEMIG, Magazine Luiza, Itaú e Claro apresentaram queda constante nas taxas de resolução.
De acordo com o Departamento de Estudos, Pesquisas e Projetos (DEPP) do Procon/JF, metade dos fornecedores analisados registrou queda na taxa de resolutividade, e a maioria ainda está abaixo da média geral.
Medidas adotadas pelo Procon
O órgão informou que tem promovido reuniões com empresas de baixo desempenho, como Oi, Itaú, BMG, Mercantil e Agibank, para discutir estratégias de melhoria. Também foram instauradas Averiguações Preliminares contra fornecedores com elevado número de reclamações e baixo índice de comparecimento em audiências.
Transparência e orientação ao consumidor
A superintendente do Procon/JF, Tainah Moreira Marazzo da Costa, destacou que o boletim tem caráter educativo e busca ampliar a transparência nas relações de consumo.
“A linguagem objetiva e pedagógica do boletim é um chamado para que os consumidores se apropriem dessas informações e tomem decisões com base em dados, garantindo liberdade de escolha e igualdade nas contratações”, afirmou.
O boletim completo está disponível para consulta clicando aqui.
