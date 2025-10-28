A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) divulgou a 9ª edição do boletim “Fornecedor em Foco”, que analisa o desempenho de empresas entre maio e agosto de 2025. O levantamento aponta que a TIM apresentou a melhor taxa de acordos em audiências de conciliação, enquanto os bancos Itaú e Agibank figuram entre os piores resultados.

Durante o período, o órgão realizou mais de 1.710 audiências para mediar conflitos entre consumidores e fornecedores. O relatório apresenta as empresas mais reclamadas, as mais convocadas para audiências e suas respectivas taxas de sucesso na resolução dos casos.

Principais resultados

Empresas mais reclamadas: Oi, Itaú e TIM lideram o ranking.

Empresas mais convocadas para audiências: Oi e Itaú permanecem no topo, seguidos por Banco BMG, Mercantil do Brasil e Grupo Casas Bahia, o que, segundo o Procon, indica reincidência de problemas.

Melhores desempenhos (maior taxa de resolutividade)

TIM – 77,42% Oi – 44,58% Vivo – 44,00%

Piores desempenhos (menor taxa de resolutividade)

Banco Itaú – 9,38% Banco Agibank – 9,76% Banco Pan – 13,04%

O boletim também lista dez fornecedores que não solucionaram nenhuma reclamação no período, com o Banco Santander à frente desse grupo.

Comparativo e tendências

O relatório comparou o desempenho das empresas com o último ano e identificou melhora em companhias como TIM e Grupo Casas Bahia. Já CEMIG, Magazine Luiza, Itaú e Claro apresentaram queda constante nas taxas de resolução.

De acordo com o Departamento de Estudos, Pesquisas e Projetos (DEPP) do Procon/JF, metade dos fornecedores analisados registrou queda na taxa de resolutividade, e a maioria ainda está abaixo da média geral.

Medidas adotadas pelo Procon

O órgão informou que tem promovido reuniões com empresas de baixo desempenho, como Oi, Itaú, BMG, Mercantil e Agibank, para discutir estratégias de melhoria. Também foram instauradas Averiguações Preliminares contra fornecedores com elevado número de reclamações e baixo índice de comparecimento em audiências.

Transparência e orientação ao consumidor

A superintendente do Procon/JF, Tainah Moreira Marazzo da Costa, destacou que o boletim tem caráter educativo e busca ampliar a transparência nas relações de consumo.

“A linguagem objetiva e pedagógica do boletim é um chamado para que os consumidores se apropriem dessas informações e tomem decisões com base em dados, garantindo liberdade de escolha e igualdade nas contratações”, afirmou.

O boletim completo está disponível para consulta clicando aqui.

