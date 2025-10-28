Na manhã desta terça-feira (28), foi deflagrada a segunda fase da Operação Saracura, com o objetivo de combater o crime organizado em Juiz de Fora e Bicas. A ação teve como foco a desarticulação de uma célula ligada à facção Comando Vermelho, apontada como responsável por diversas atividades ilícitas na região.

Foram cumpridos vinte mandados de busca e apreensão e quatorze mandados de prisão, resultando na detenção de quatorze suspeitos. A operação é fruto de um trabalho de um ano de investigação e monitoramento, coordenado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e GAECO, Zona da Mata.

Durante a ação em Juiz de Fora sete suspeitos foram presos. Também foram apreendidos dezesseis celulares, dois veículos, seis pendrives, quatro rádios comunicadores (HTs), quatro pássaros, dois DVRs, um notebook, uma balança, um TCO, uma porção de maconha e um HD externo.

Já em Bicas, seis pessoas foram presas, e os agentes apreenderam doze celulares, quatro veículos, duas máquinas de cartão, um simulacro de arma de fogo, R$3.077, três barras de cocaína, uma barra de maconha, uma arma de fogo, uma prensa hidráulica e um notebook.

De acordo com o tenente-coronel Marcelo Guerreiro, a operação é resultado de um ano de investigação e monitoramento controlado, com foco na repressão qualificada de integrantes de facções criminosas e do tráfico de drogas.

